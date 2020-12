Stadspersoneel Leuven zal ook na coronacrisis deels telewerken: "Twee dagen per week wordt de norm"

Wie in aanmerking komt om thuis te telewerken, krijgt van de stad de nodige computeruitrusting. Werknemers die dat willen krijgen ook een ergonomische bureaustoel, om rugproblemen te voorkomen. Die komen van een bedrijf dat oude bureaustoelen een tweede leven geeft. "We vinden het maar normaal dat we als werkgever onze medewerkers helpen om gezond te blijven", zegt schepen van personeel Thomas Van Oppens (Groen). "En door de bureaustoelen een tweede of derde leven te geven, zetten we de eerste stappen naar een circulaire kantoorinrichting. Daardoor stoten we minder CO² uit, springen we duurzaam om met grondstoffen en produceren we minder afval."

Wie structureel thuis werkt, krijgt bovendien ook een vergoeding van drie euro per dag om de extra kosten voor verwarming en elektriciteit te betalen.