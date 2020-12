Steeds meer jonge Limburgse gezinnen doen een beroep op voedselbedeling: "Niemand ligt hier van wakker"

De hoofdverantwoordelijke van Sint-Vincentius benadrukt ook dat het armoedeprobleem in Vlaanderen ook los van corona al jaren groter wordt. Waarom daar maar geen kentering te zien is, is een vraagteken. "De vraag van 1 miljoen is dat", zucht Vanspauwen. "Ik denk dat de mensen er niet echt van wakker liggen. Als je kijkt naar wat wij op lokaal niveau voor de mensen doen, dan zien we daar heel weinig vanuit de overheid gebeuren. Wij doen een opdracht die de overheid nalaat, dat is schuldig verzuim. Sint-Vincentius zorgt ervoor dat de mensen die echt niets meer hebben, toch nog een boterham hebben om van te leven. Helaas kijkt de overheid hier de andere kant op."