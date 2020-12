Steeds meer boetes in Limburg voor overtredingen van de coronamaatregelen

In november zijn er in Limburg meer dan 6.700 pv's uitgeschreven. Dat zijn er 300 meer dan in oktober en 500 meer dan in september. Het zijn er heel wat meer dan in juni, toen waren er 4.500 pv's.

In de meeste gevallen gaat het over een minnelijke schikking, maar zo'n 1 op 10 van de overtreders moet voor de rechter verschijnen. Pieter Stauven van het Limburgse parket: "Van de 6.741 processen-verbaal zijn er al 5 procent gevonnist. 5 procent staat nog in de wachtrij, dat zijn de mensen die een boete niet betaald hebben, mensen die de feiten betwisten maar waarvan het openbaar ministerie vindt dat de vaststellingen correct zijn, en dat zijn de mensen die al eerder tegen de coronalamp gelopen zijn.