"Stel noodzakelijke zorg niet uit": oproep op broodzakken en affiches om doktersbezoek niet uit te stellen

Door de coronacrisis hebben veel mensen schrik om besmet te geraken bij de dokter of in het ziekenhuis. Maar dat is nergens voor nodig, zo benadrukt Dirk Scheveneels, huisarts in Wilrijk en ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. "Het is heel belangrijk dat men begrijpt dat de zorg noodzakelijk is en dat die niet mag uitgesteld worden. Er is meer dan Covid-19 op de wereld, andere ziekten bestaan ook gewoon nog. Dus alsjeblieft, als er een probleem is, kom naar de huisarts en raadpleeg je specialist. Dat kan veilig en correct."