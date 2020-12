Studenten Erasmushogeschool Brussel krijgen diploma verpakt in.... een pizzadoos

Alle afgestudeerden konden vooraf kiezen: je diploma aan huis geleverd (home delivery), je diploma komen ophalen met een feestelijke toets (take away special) of gewoon langskomen op het secretariaat (take away standard). Om helemaal in de sfeer te blijven,zijn de diploma’s in een feestelijke pizzadoos verpakt. Samen met enkele geschenkjes wordt het zo toch nog een memorabel moment tussen student en docent. "Het is een leuk persoonlijk alternatief voor het grote afstudeerfeest van normaal", vertelt Vanbeneden. Zelf vindt ze het ook fijn om haar studenten nog eens terug te zien. "Dat is nu toch al een hele tijd geleden en het is tof om een kort praatje te kunnen maken aan hun voordeur. Waar zijn ze intussen beland, wat zijn hun plannen voor de toekomst?"

In 2021, als het weer zal mogen, plant de hogeschool wel nog een reüniemoment per opleiding, zodat alle studenten eindelijk nog eens al hun klasgenoten tegelijk kunnen ontmoeten.