TIME verkiest Joe Biden en Kamala Harris tot personen van het jaar

"Om Amerika's verhaal te veranderen, om te tonen dat de krachten van empathie groter zijn dan de razernijen van verdeeldheid, om een visie te delen van genezing in een treurende wereld, om die redenen zijn Joe Biden en Kamala Harris personen van het jaar 2020 van TIME", zegt hoofdredacteur Edward Felsenthal in een persbericht.



Verkozen president Biden en Harris hebben de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen, na een campagne waarin ze beloofden dat ze het land weer zouden hereningen, en komaf zouden maken met de chaos onder aftredend president Donald Trump. Ze beloofden ook de coronapandemie aan te pakken, die zeer zwaar huishoudt in het land.



Voetnoot: bijna elke Amerikaanse president is ooit tot persoon van het jaar verkozen.