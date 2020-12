Verkeersdrempels in Vilvoorde op plek waar Merel werd doodgereden: "Eindelijk, maar 5 jaar te laat"

"Dat is voor ons vijf jaar te laat", zegt Kris De Prins, de papa van Merel. "Als die er toen gelegen hadden, was het ongeval misschien niet eens gebeurd, maar dat weet je natuurlijk niet. Bij Merel ging het ook om een samenloop van factoren. De hoofdreden daar is de man die het veroorzaakt heeft. Die had geen rijbewijs, geen verzekering, de wagen was niet ingeschreven, allemaal redenen waarom die wagen daar op dat moment niet had moeten zijn. Eigenlijk moet er meteen actie ondernomen worden wanneer zo iets gebeurt, en verkeersveiligheid moet voor mij topprioriteit zijn, en dat is nog altijd niet vind ik."