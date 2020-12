Vier vliegende herten ingegraven in hout in Overijse

Het vliegend hert is de grootste keversoort van Europa waarvan er slechts enkele in Vlaanderen te vinden zijn. De grootste vind je in Overijse en omgeving. Ze houden zich vooral op in broedhopen van hout. "De kevers zijn helemaal ontwikkeld, en we hebben ze terug in broedhopen, in stapels loofboomstammen, ingegraven. Nu kunnen ze nog verder groeien in het hout. In de zomer zijn ze dan klaar om uit te komen", aldus Baele. Vliegende herten blijven drie à vier jaar zitten in zo'n broedhoop, en leven uiteindelijk maar een aantal weken. "En als ze uitkomen trekken ze maar een paar honderd meter verder. We gebruiken die broedhopen dan ook om de populatie verder te kunnen uitbreiden." Er zijn maar een drietal gekende populaties in Vlaanderen, waarvan de grootste in Overijse.