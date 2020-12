Vijftien jaar na moord op Libanese premier Rafik Hariri: moordenaar krijgt levenslang

Het Libanon-Tribunaal is gevestigd in het Nederlandse Leidschendam nabij Den Haag. Het tribunaal werd in 2009 opgericht en wordt voorgezeten door zowel Libanese als internationale rechters. Het was de Australische rechter David Re die de uitspraak deed: "De moord op Hariri was bedoeld om terreur te zaaien in Libanon", zegt Re. "De rechtbank is ervan overtuigd dat het de maximale straf van levenslang moet opleggen voor elk van de vijf misdaden", klinkt het.