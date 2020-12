Brandon Bernard (40) geëxecuteerd in VS: in laatste weken van president Trump wordt reeks doodstraffen uitgevoerd 

Bernard kreeg een dodelijke injectie toegediend in de gevangenis van Terre Haute, in de staat Indiana. Daar worden de meeste federale doodstraffen uitgevoerd. In de VS is het zo dat de staten de doodstraf kunnen uitvoeren (in zowat de helft van de staten bestaat die), maar ook de federale overheid kan dat doen.

Dat was echter sinds 2003, onder president Bush, niet meer gebeurd. Een van de laatste uitgevoerde doodstraffen was de terechtstelling van Timothy McVeigh, de dader van de bomaanslag van 1995 in Oklahoma City, waarbij 168 doden vielen. President Trump heeft de praktijk hervat in juli dit jaar. Na Bernard zijn er nog 4 gepland. Dat zou het totaal sinds juli op 13 brengen.