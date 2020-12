Klimaatakkoord van Parijs viert vijfde verjaardag, maar waar staan we nu eigenlijk, vijf jaar later?

Want als we de coronacrisis even buiten beschouwing laten, dan zien we dat de emissies na Parijs nog jarenlang omhoog zijn gegaan naar recordhoogtes. Daardoor is een kloof ontstaan tussen wat we maximaal zouden mogen uitstoten volgens Parijs en wat we in werkelijkheid in de atmosfeer pompen door de verbranding van fossiele brandstoffen voor ons transport, onze verwarming, de industrie enz.

Die zogenoemde emissions gap is groot, zo bleek deze week nog uit een nieuw rapport van het Milieuprogramma van de VN (UNEP). Daardoor stevenen we momenteel nog af op ruim 3 graden extra deze eeuw, en dat ondanks de dip door corona dit jaar.