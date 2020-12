West-Vlaamse "Ertebrekers" brengen kerstplaat uit: "Vette knipoog naar Kerstmis"

"Onze kerstsingle klinkt heel vrolijk, maar de inhoud is dat net iets minder", vertelt zanger Jeffrey Bearelle uit Ingelmunster aan Radio 2 West-Vlaanderen. "2020 is voor de meeste mensen een minder aangenaam jaar geweest. Sommige mensen hebben het echt wel lastig als het gaat over mentaal welzijn. Maar ook op financieel gebied is het dit jaar niet altijd even simpel, zeker voor de muziek- en horecasector. Daarom hebben wij een kerstliedje gemaakt met de nodige dosis humor."

"Ik vind niet dat elke zelfrespecterende band een kerstsingle moet hebben. We hebben dit liedje eerder toevallig in een kerstjasje gestoken", lacht Bearelle. "Het paste gewoon perfect in de tijd waar we nu in leven."