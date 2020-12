Zo goed als alle West-Vlaamse moskeeën blijven gesloten tot na nieuwjaar

"De omstandigheden in de moskeeën zijn wel veilig", zegt Yassin El Attar van de moskee in Kortrijk. "In principe kan je tijdens het bidden de social distancing bewaren. Dat hebben we deze zomer ook gedaan. Maar het probleem is dat je gewoon extra mobiliteit teweegbrengt. Mensen zouden zich veel meer dan nodig gaan verplaatsen. Wij hebben ook heel veel oudere mensen die komen bidden. Zij zitten in de risicogroep voor corona. Dus uit voorzorg houden wij de deuren nog even dicht."

De moskee wil ook discussies vermijden over wie er wel of niet binnen mag als er maar 15 gelovigen toegelaten zijn.