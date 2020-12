Zoon van Braziliaanse voetballer met alzheimer (81) zoekt foto’s van carrière vader: "Hem zo bij ons houden"

De Braziliaanse Ieperling Gilberto Della Brida werd onlangs 81, maar door alzheimer herinnert hij zich alsmaar minder van zijn jonge jaren. “Vooral in dit coronajaar zie ik hem aftakelen. Normaal ga ik hem bijna elke dag bezoeken in het woonzorgcentrum”, vertelt Jeison Della Brida. “Sinds de coronacrisis was dit niet meer mogelijk. Eenzaamheid doet veel met een mens. Dat heb ik ook ondervonden bij mijn vader. Omdat we hem niet konden bezoeken, merk ik een verschil op die enkele weken.”