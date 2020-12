Zuid-Koreaanse filmregisseur Kim Ki-Duk overleden aan COVID-19

De films van de Zuid-Koreaan Kim Ki-Duk vielen in de prijzen op de festivals van Cannes, Venetië en Berlijn. Enkele bekende titels: "Bin- jip" of "Spring, summer, fall, winter... and spring". Kim Ki-Duk is op zijn 59e overleden in Letland, na een coronabesmetting. De laatste jaren was hij verwikkeld in #MeToo-schandalen.