Zwarte Batman beschermengel van Gotham City

Ridley had al laten doorschemeren dat hij van de held een zwart personage zou maken en nu is de identiteit bekendgemaakt: Tim Fox, een verloren zoon van Lucius Fox. Dat personage dook voor het eerst op in de strips in 1979. De stripreeks met de zwarte Batman Tim Fox verschijnt begin volgend jaar.

Batman gaat ver terug in de geschiedenis: het personage dook voor het eerst op in een stripverhaal in 1939. Van de verhalen zijn ook verscheidene films gemaakt.