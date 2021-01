Achter deze Gentse muren werd de industriële revolutie in Vlaanderen ingezet

Maar het gebed keerde terug in de vorm van de Broeders van Sint-Jan de Deo. Zij herschiepen de fabrieksgebouwen tot een klooster en een zorginstelling voor arme zieken. Tot vandaag -er zou nog een fusie met de broeders Hiëronymieten volgen- huisvest de site het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Wat rest van de oude kloostergebouwen is nu geïntegreerd in een ingewikkeld gebouwencomplex. De lange bakstenen gevel aan de straatkant van het Fratersplein is een renovatie van voor de oorlog. De oude karthuizerkapel en de priorij is nog zichtbaar, maar verwerkt in de herhaaldelijk gerenoveerde gebouwen.

Lieven Bauwens heeft zijn eigen plein met standbeeld in Gent gekregen, op een iets gezaghebbendere plek dan het Fratersplein. Een overlevende "Mule Jenny" is te zien als topstuk van het Gentse Industriemuseum. Betaalbare kledij wordt vandaag minstens 7000 kilometer verder gemaakt.