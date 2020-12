Aangespoelde dwergvinvis naar UGent voor autopsie: "De beste mensen zijn opgetrommeld"

Vandaag onderzoeken wetenschappers wat de precieze doodsoorzaak is van de dwergvinvis die gisteren is aangespoeld op het strand van Bredene. De autopsie wordt uitgevoerd in de de faculteit dierengeneeskunde in Gent door een team van verschillende faculteiten dierengeneeskunde, waaronder die van de Universiteit Gent en Luik. "Er is heel wat volk voor nodig en op de been gebracht", vertelt Pieter Kornillie, professor Dierengeneeskunde aan de UGent in "De Ochtend" op Radio 1. "De beste mensen die dat kunnen, zijn er."

