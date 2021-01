Baanbrekende plekken: de fabriek waar erwten, bonen en Willy Sommers werden ingeblikt

In 1897 kocht de ingenieur Edmond Thumas langs de Leuvense Vaart grond om er een woning te bouwen. Hij had de stedelijke gasfabriek in Leuven van zijn vader overgenomen, maar die volstond niet om zijn ondernemerszin te temmen. In Frankrijk had Thumas een conservenfabriek bezocht. Het inspireerde hem om zelf te experimenteren met het resultaat van de moestuin van zijn vrouw, Marie Durieux. Samen richtten ze rond 1884 hun eigen conservenbedrijf op waarvan de naam ook de eenheid bezegelde, Marie Thumas. De krachtigste merknaam op de Belgische markt voor de komende generaties was geboren.

België was een laatkomer met het conserveren van groenten. Buurlanden als Frankrijk en Nederland hadden al veel eerder productie. De Fransman Nicolas Appert ontdekte in 1809 de eerste conserveringstechniek in glas. Een jaar later nam de Brit Peter Durand een patent op conserven in metaal. Het zou nog meer dan 50 jaar duren voor gemakkelijk te openen conservenblikken werden ontwikkeld in een dun laagje metaal. Om de vroegste blikken te openen waren beitels of zware messen nodig geweest.