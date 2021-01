Baanbrekende plekken: de Habsburgse beuken van Zoniënwoud zijn bijna 250 jaar en overleven tegen alle verwachtingen

De winnaar was de beuk. De boomsoort gedijde al sinds eeuwen in de regio en de houtopbrengst was uitermate voordelig. Hele zones werden als een monocultuur beplant met beuken. In de meer vochtige delen tolereerde Zinner eiken en coniferen. De campagne verliep niet zonder schermutselingen. Zinner kwam in conflict met woudmeester en graaf Jean-Charles de l'Escaille. Naast een ordinaire machtstrijd botsten twee verschillende opinies over bosbeheer. De l'Escaille was een verdediger van natuurlijke verjonging in het bos terwijl Zinner voluit ging voor aanplanting en houtkap door de mens.