Baanbrekende plekken: wat we allemaal te danken hebben aan een van de lelijkste plekken van het land

De Goliath bereikte Haren in ruim twee uur vanuit Parijs. Met de trein had het minstens 20 uur geduurd. Auto's zouden er niet eens geraken. Het wegennet was verwoest tijdens de oorlog. Ook Henri Farman maakt deel uit van het gezelschap. De Goliath is zijn vliegtuigontwerp en is klaar voor langeafstandsvluchten met passagiers. Jaren daarvoor had de Franse luchtvaartpionier in België nog furore gemaakt als "De Vliegende Mensch". Met luchtshows had hij zijn zelf ontworpen éénmanstoestellen gedemonstreerd. Nu was Farman klaar om met zijn eigen vliegtuigfabriek de luchtvaart een boost te geven. In de Eerste Wereldoorlog had hij nog militaire diensten verleend. Maar de vrede deed de lucht in 1919 onverwijld opengaan.