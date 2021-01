Baanbrekende plekken: de noodlottige rit van de allereerste Belgische auto

Vincke is de volkomen in de vergetelheid belandde Belgische autobouwer, een stille voorloper die te vroeg piekte om de eer te krijgen. Hij bouwde zijn eerste gemotoriseerde voertuigen in 1894, gaf ze zijn eigen naam en bood ze te koop aan. Pas vier jaar later zou het merk Germain met industriële productie beginnen. De echt succesvolle Belgische merken, Minerva, Imperia en Excelsior kwamen pas goed op gang na 1905.

Nicolas Vincke was een ondernemer uit Sint-Niklaas die in Mechelen een stoffeerdersbedrijf leidde. In een fabrieksgebouw in de Leopoldstraat werden banken en meubels voor koetsen, luxetreinen en schepen bekleed. Vincke was in de ban van de nieuwigheid van het moment, de automobiel of de gemotoriseerde koets. Samen met de Franse ingenieur Louis Delmer richtte hij de "Manufacture de Voitures Automobiles entous genres N. Vincke". In 1894 stonden de eerste calèches klaar, open rijtuigen zonder paarden maar met een tweecilinder Benz-motor uit Duitsland. De motor lag horizontaal achterin en moest op gang gebracht worden met een vliegwiel. De "Vincke Kalesche" had plaats voor vijf mensen.