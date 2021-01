Baanbrekende plekken: De plek waar onze trein- en luchtvaartgeschiedenis en de vluchtelingencrisis samenkomen

Er was dus geen hippere plek mogelijk om de toekomst van het land België te introduceren. De nieuwe staat had zich nog maar enkele jaren met veel moeite afgescheurd van Nederland. De Nederlandse rivieren waren nog steeds niet toegankelijk voor Belgische schepen wat de prille industrialisering pijn deed. Het stimuleerde de nieuwe regering om te lonken naar Engeland dat met succes een spoorwegverbinding had gelanceerd om het kostbare steenkool te vervoeren. Ook in Leopold I hadden de Engelsen een fervente aanhanger.

Alles werd uit de kast gehaald om de trein met grote middelen te lanceren op 5 mei 1835. De koning en de uitvinder George Stephenson zagen drie treinen vertrekken in konvooi, in totaal 30 rijtuigen getooid in de Belgische driekleur en met plaats voor 900 passagiers. Het traject naar Mechelen van 22 kilometer duurde een klein uur en verliep vlekkeloos. De koning mocht om veiligheidsredenen niet meerijden. Lang is beweerd dat hij desondanks incognito is opgestapt, maar daar is nooit een bewijs voor gevonden.