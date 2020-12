Derde weekend van protesten tegen omstreden veiligheidswet in Frankrijk: 142 demonstranten opgepakt

In Frankrijk zijn tienduizenden demonstranten voor het derde opeenvolgende weekend de straat opgetrokken om te protesteren tegen een controversiële veiligheidswet die het filmen van de politie zou beperken. In Parijs marcheerden enkele duizenden demonstranten geflankeerd door de oproerpolitie. In het hele land kwamen samen ruim 26.000 mensen op straat.