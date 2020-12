Groen licht voor eerste coronavaccin in de Verenigde Staten

Donderdagavond had een commissie van de FDA positief advies gegeven over het vaccin. De definitieve goedkeuring was er nog niet. President Trump had Stephen Hahn, de topman van de FDA, onder druk gezet om dat vandaag nog te doen. Volgens Amerikaanse media kreeg hij de boodschap uit het Witte Huis dat hij anders meteen mocht opstappen - Hahn zelf ontkent dat bericht.

De Verenigde Staten zijn het zesde land dat het Pfizervaccin goedkeurt. Het Verenigd Koninkrijk, Canada, Bahrein, Saudi-Arabië en Mexico gingen hen voor. In Europa wordt de goedkeuring in de laatste week van december verwacht.