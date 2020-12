Corona of geen corona: heel wat Vlamingen trekken naar de zon in de kerstvakantie

Viroloog Marc Van Ranst blijft erbij dat reizen voorlopig geen goed idee is om een aantal redenen. "Wij hebben nog altijd heel wat coronavirus hier, we willen dat niet exporteren", zegt hij.

"Voorts is er op andere plaatsen meer coronavirus dan hier, maar willen we het ook niet weer binnenhalen. We hebben het al een keertje gehad met het krokusverlof en tijdens de grote vakantie, eigenlijk willen we dat niet herhalen."