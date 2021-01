Baanbrekende plekken: het land met de meeste kilometers autosnelweg, en het begon allemaal hier

6 april 1937, in het West-Vlaamse Beernem stapt Joseph Merlot van de trein, de Belgische minister van Openbare Werken. Rondom hem vergaart zich een gevolg van vooraanstaanden uit het dorp, het nabijgelegen Brugge en Gent. Beernem is overal bevlagd, de harmonie speelt de Brabançonne, dorpsbewoners troepen samen. De socialistische minister uit Seraing komt een voorzichtige en symbolische spadesteek plaatsen. Een primitieve graafmachine toont tegelijk hoe het hier in de toekomst veel doortastender zal gebeuren. Wie het niet wil geloven, kan even verderop het eerste stuk beton van 20 meter bewonderen. In een tent liggen de giganteske plannen van het betonnen gevaarte dat het zuiden van Beernem binnenkort zal doorkruisen. Een autoweg van beton die auto's zal vervoeren van Oostende tot het verre Istanbul. Een autoweg die niet zo genoemd mag worden om de onrust over een stuk grond waar alleen de auto zal heersen niet aan te moedigen. Want dit wordt een onverbiddelijke weg zonder kruispunten, waar paard en kar onwettig zijn.