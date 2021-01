Baanbrekende plekken: hier kon je de allereerste filmvoorstelling van het land zien, met emmer en dweil

De kranten schreven vol lof over de prestaties van de cinematograaf in Brussel. Ze deden dat in bijna wetenschappelijke beschouwingen. Ook de Brusselse politie was tevreden. In de archieven is terug te vinden hoe ze vrede konden nemen met de brandveiligheid van het gebouw en de fonkelnieuwe apparatuur. Brandgevaar was in de prille filmdagen reëel. Naast een cinematograaf hoorden enkele emmers water en een dweil te staan.