Baanbrekende plekken: hoe het kwam dat het nadarhek op dezelfde plaats werd uitgevonden als het witloof

In de Kruidtuin wordt al lang niet meer geëxperimenteerd met groenten. In de tijd van Frans Breziers was de botanische tuin nog maar net ontworpen. Het was een terrasvormig park in Franse, Italiaanse en Engelse tuinstijl. Centraal pronkte een barokgebouw met orangerie, serre, zuilengalerij, koepeldak en een ruime onderkeldering. De tuin was aangelegd midden een oud tuinbouwgebied in het noordelijke buitengebied van Brussel. Lang is de Kruidtuin de rust niet gegund geweest. De snel uitbreidende stad klemde de tuin in tussen bebouwing, trein- en autoverkeer. Midden het nooit ophoudende stadslawaai is de Kruidtuin nu een stadspark met centraal het culturele centrum Botanique. Na vele jaren leegstand kregen de oude gebouwen in 1984 van de Franse gemeenschap een culturele bestemming.