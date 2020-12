Indonesië pakt topman van beruchte Al Qaeda-filiaal Jemaah Islamiyah op, de man achter de "Bali Bombings" van 2002

Als militair leider voerde Zulkarnaen een eenheid van honderden Indonesiërs aan die door Al Qaeda getraind werden in Afghanistan en op het zuidelijke Filipijnse eiland Mindanao, een bolwerk van de lokale terreurgroep Abu Sayyaf.

Zulkarnaen nam de leiding van Jemaah over na de arrestatie van de beruchte leider Hambali door de CIA in Thailand in 2003. De Jemaah Islamiyyah was ook betrokken bij een aanslag op het Marriott-hotel in de hoofdstad Jakarta in 2003 waarbij 12 doden vielen en nog eens in Bali in 2005. Nadien maakte de Indonesische politie jacht op leden van Jemaah en deemsterde de groep weg. De voorbije jaren zijn er ook terreuraanslagen geweest in Indonesië, maar waren die vooral het werk van nieuwe groepen die banden hebben met terreurgroep IS.