Israël en Bhutan knopen ook diplomatieke relaties aan, in navolging van Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko

Bhutan is groter dan Israël, maar telt slechts 800.000 inwoners. Tweederde daarvan is etnisch verwant aan de Tibetanen en de meeste inwoners zijn ook aanhanger van de Tibetaanse vorm van boeddhisme. Bhutan ligt ook ingekneld tussen India en het door China gecontroleerde Tibet. De grens met Tibet en China is overigens gesloten sinds de Chinese onderdrukking van een Tibetaanse opstand in 1959.

Bhutan is overigens nogal karig met diplomatieke relaties. Zo onderhoudt het slechts banden met een vijftigtal landen, dat is een kwart van het totale aantal. Opvallend is dat Bhutan relaties heeft met India, een aantal Arabische landen, India, Turkije en Pakistan, maar niet met de VS en niet met China.

Het koninkrijk is ook het eerste en enige land dat "bruto binnenlands geluk" en niet "bruto binnenlands product" erkent als maatschaf voor binnenlands beleid. Toch is ook de strijd tegen de armoede een focus. Zo is het aantal mensen onder de armoedegrens gedaald van 36 procent in 2007 tot 12 procent in 2017.