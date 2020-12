Liveblog - Coronacijfers blijven hangen op plateau, Pfizer zal minder vaccins leveren dan verwacht in januari

Farmabedrijf Pfizer zal in januari en februari minder coronavaccins aan ons land leveren dan aangekondigd. De productie van de vaccins heeft vertraging opgelopen. Dat nieuws werd ons bevestigd door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).



Op 5 januari begint ons land met vaccineren. Er zouden vanaf dan zo'n 600.000 vaccins worden geleverd, maar dat aantal zal dus trager worden gehaald. Hoeveel vaccins er dan wel worden geleverd, is nog onduidelijk.

Volgens Pfizer zal de tragere levering de startdatum van de vaccinatiecampagne niet in het gedrang brengen. "De verdere uitrol van de vaccins zal wel iets trager verlopen. De implementatie van de vaccinatiestrategie zoals ze nu voorligt, kan dus begin januari zoals gepland van start gaan", klinkt het in een persbericht.

Pfizer meldt dat de aanpassingen aan de productielijnen in de VS en Europa nu volledig voltooid zijn en dat de vaccindosissen momenteel in sneltempo worden gemaakt. "Op basis van de huidige prognoses verwachten we wereldwijd tot 50 miljoen vaccindosissen te produceren nog dit jaar. We hebben er vertrouwen in dat we tegen het einde van 2021 zoals aangegeven tot 1,3 miljard doses kunnen leveren."

De eerste fase van de vaccinstrategie zou dus niet in gevaar komen en de leveringsachterstand zou tegen eind februari zijn ingehaald. Die these wordt aan VRT NWS bevestigd door professor Dirk Ramaekers, de voorzitter van de taskforce van de vaccinatiestrategie. "Als de dosissen inderdaad geleverd worden tegen eind februari zoals Pfizer meldt, dan komt de eerste fase van de vaccinatiestrategie niet in het gedrang", aldus Ramaekers.