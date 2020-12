Nu is het echt de laatste rechte lijn voor de brexitgesprekken

We durven de woorden "cruciaal" en "beslissend" niet langer in de mond nemen, maar het lijkt erop dat het er nu echt erop of erover wordt in de brexitsaga. Woensdag waren EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson het erover eens dat hun onderhandelaars uiterlijk morgenavond een akkoord moeten sluiten.