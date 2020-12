Oostenrijkse politie neemt groot wapenarsenaal van extreemrechtse Duitsers in beslag

Het ging onder meer om tuigen zoals Uzi's, kalasjnikovs, Scorpions en enkele handgranaten. Die worden nu onderzocht om te kijken of ze eerder gebruikt zijn bij misdaden of terreuraanslagen. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer toont de vondst de banden aan tussen het criminele milieu en rechtsradicale bendes.

De politiediensten van Oostenrijk en Duitsland werken al langer samen in onderzoeken naar radicaal-rechtse groeperingen. Vooral in Duitsland groeien die en zijn er steeds meer gevallen van haatboodschappen, bedreigingen en geweld tegen zowel Joden als andere etnische en religieuze minderheden zoals moslims en migranten. Vorig jaar ontsnapte een Joodse synagoge in de stad Halle aan een poging tot aanslag. Wel werden toen twee mensen in een kebabzaak doodgeschoten door een rechtse extremist.