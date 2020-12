SP.A-voorzitter Conner Rousseau roept op om na te denken over recht op kinderen

De uitspraak van Rousseau kon alvast op wat kritiek rekenen. Vlaams parlementslid Celia Ledoux (Groen) tweette onder andere dat er niet zoiets bestaat als recht op ouderschap, maar wél op lichamelijke integriteit.

"Het is niet de eerste keer dat uw partij ballonnetjes oplaat om daaraan te morrelen. Dat is een probleem. Het is discriminerend, stigmatiserend, zet rechten op de helling en werkt niet." In het verleden, toen ze nog niet in het parlement zat, schreef Ledoux een opiniestuk voor VRT NWS over het onderwerp. Lees het hier.

Fractieleider in het Vlaams parlement voor PVDA Jos D'Haese blijkt het met haar eens te zijn en retweette de uitleg van Ledoux. Ook andere partijleden van Groen traden Ledoux bij. (Lees verder onder de tweets.)