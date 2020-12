Geen 600.000 maar 300.000 Pfizer-vaccins in januari, vaccinoloog Van Damme: "Belangrijkste is dat we kunnen opstarten"

Pfizer meldt dat de aanpassingen aan de productielijnen in de VS en Europa nu volledig voltooid zijn en dat de vaccindosissen momenteel in sneltempo worden gemaakt. "Op basis van de huidige prognoses verwachten we wereldwijd tot 50 miljoen vaccindosissen te produceren nog dit jaar. We hebben er vertrouwen in dat we tegen het einde van 2021 zoals aangegeven tot 1,3 miljard doses kunnen leveren."