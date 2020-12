Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over betonstop: "Onbetaalbaar voor ons"

De Vlaamse overheid wil dat we tegen 2040 geen hectare bijkomende open ruimte meer aansnijden voor bebouwing. "Dat betekent dat we de bebouwing van slecht gelegen bouwgronden ook daadwerkelijk moeten tegengaan. Dat is de bouwshift. De gemeenten scharen zich achter die doelstelling. Ze hebben terreinkennis en via de opmaak van ruimtelijke plannen kunnen ze voorkomen dat teveel op slecht gelegen plekken wordt gebouwd. Omdat er een ruim overschot aan bouwgronden is, is die uitdaging enorm", aldus Debast nog.