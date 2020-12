VN: "Gedwongen terugkeer van Eritrese vluchtelingen in Ethiopië is zware inbreuk op internationaal recht"

De regeringen van Eritrea en Ethiopië ontkennen dat Eritrese militairen actief zijn in Tigray en zeggen dat de weinige beelden daarvan vervalst zijn. Het zou gaan om TPLF-soldaten die om propagandaredenen uniformen van het Eritrese leger hebben aangetrokken, maar bevestiging daarvan is moeilijk of niet te krijgen.

Wel is het zo dat het TPLF eerder raketten heeft afgevuurd op Eritrea. Dat laatste land heeft een erg goede band met de Ethiopische premier Abiy Ahmed die het offensief tegen Tigray gelanceerd heeft. Premier Abiy Ahmed kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij eerder vrede had gesloten met Eritrea, maar zijn internationale reputatie dreigt fors averij op te lopen door de oorlog in Tigray.

Overigens zijn er nu al meer dan 50.000 mensen vanuit Tigray gevlucht naar buurland Soedan. Ook binnen Tigray zelf zouden tienduizenden mensen op de vlucht zijn voor de oorlog. Wel is vandaag een eerste konvooi met medische hulpgoederen van het Rode Kruis aangekomen in Mekelle, de provinciehoofdstad van Tigray die veroverd is door het Ethiopische leger. Daar was eerder een groot gebrek aan medisch materiaal voor verzorging van gewonden en zieken in de ziekenhuizen.