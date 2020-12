In Izmir in Turkije ontmoeten hoopvolle vluchtelingen en opportunistische smokkelaars elkaar. Voor vele asielzoekers is de havenstad de laatste verblijfplaats voor ze de overtocht wagen naar Griekenland. 's Nachts houdt de Griekse kustwacht bootjes tegen en brengt de inzittende vluchtelingen in veiligheid. Velen moeten de tocht echter met hun leven bekopen. Herbekijk hier "Vranckx: Vluchtelingen en mensensmokkelaars" van zaterdag 12 december.