Vuurmanden in alle soorten en maten zijn succesartikel, maar brandweer waarschuwt: "Dit is niet zonder risico"

Andere jaren zijn vuurkorven en -schalen een typisch zomerproduct voor de tuincentra, maar deze winter gaan ze massaal de deur uit. Het blijkt voor veel mensen een goede manier om vrienden en familie even te zien, buiten bij houtvuur. Want binnen bezoek ontvangen, is heel erg beperkt. Maar ook vuurtje stoken is een kunst, en de brandweer geeft graag veiligheidstips.