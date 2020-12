Ex-directeur luchtvaartpolitie die opzij werd gezet na zaak-Chovanec: "Het leek mij om een zoveelste incidentje te gaan"

Volgens D.E. kreeg hij maar niet verwerkt dat de ware gebeurtenissen -volgens hem - nooit verteld werden. "Niemand heeft ooit gezegd: baas, er zijn nog andere dingen gebeurd die u moest weten. Ik heb me al meermaals zitten afvragen: hoe komt het dat dat 2,5 jaar nooit aan de oppervlakte is gekomen? En ik ben nadien nog verschillende malen in de eenheid geweest. Ik heb wellicht verschillende malen mensen gezien die de interventie hebben uitgevoerd. En niemand heeft me iets gezegd. Waarom?", vraagt D.E zich af. "Had men geen vertrouwen in mij? Of is men daar misschien in een verhaaltje terechtgekomen: iedereen moet zwijgen voor iedereen? Omdat er informatie was over jan en alleman? En dat men mensen misschien wat onder druk heeft gezegd van: hou uw mond maar of wij doen een boekje open over u? Ik weet het niet.”