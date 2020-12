15 mensen betrapt op lockdownfeest in Mechelen: garage was ingericht als fuifzaal

Lokale politie Mechelen-Willebroek kreeg afgelopen nacht rond 0.45 uur een oproep voor een feest in de Augustijnenstraat. De muziek was er tot buiten te horen en er was ook te horen dat meerdere mensen mee aan het zingen waren. Het parket gaf toestemming aan de politie om binnen te gaan en omdat de deur niet opengedaan wordt na kloppen, breekt de politie die zelf open.

De garage van de woning was ingericht als fuifzaal met muziekinstallatie, biljart- en voetbaltafel. Er worden ook grote hoeveelheden drank en leeggoed aangetroffen. Een aantal bezoekers hadden ook marihuana, cocaïne of hasj op zak en verboden wapens, zoals een boksbeugel en pepperspray. Alles werd in beslag genomen.

Tegen de aanwezigen, allemaal tussen 19 en 30, werd een proces-verbaal opgesteld. De organisator (30) werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.

Later in de nacht werd ook aan de Oude Baan in Mechelen-Noord een feest stilgelegd. Daar waren 7 mensen bijeen in een woning.