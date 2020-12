Vervroegde kerstvakantie in Bertem en Hoegaarden door coronavirus

In Hoegaarden gaat de gemeentelijke basisschool aan de Doelstraat dicht. "Doordat steeds meer leerkrachten uitvallen is het niet langer mogelijk om degelijk en veilig onderwijs te bieden", laat schepen van onderwijs Hans Decoster op Facebook weten. "Zowel de kleuterschool als de lagere school op deze locatie gaan dicht. Er wordt wel afstandsonderwijs voorzien voor alle kinderen.Voor de mensen uit de essentiële beroepen voorziet de school noodopvang. Deze moet vooraf gereserveerd worden. De kleuterschool van Outgaarden is in quarantaine geplaatst. Dit betekent dat alle kleuters thuis moeten blijven. Er is wel afstandsonderwijs voorzien, maar er kan geen noodopvang georganiseerd worden."