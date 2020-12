Dan toch nog geen beslissing vandaag: "Gesprekken over brexit-handelsakkoord gaan voort"

Dat telefoongesprek was "constructief" en "nuttig", zegt Von der Leyen. Conclusie? Neen, er is nog geen akkoord momenteel. "Maar de gesprekken maken wel vooruitgang", zo is zowel langs Europese als Britse kant te horen. En dus gaan de onderhandelingen voort. We denken allebei dat het verantwoordelijk is om een extra inspanning te doen", zei von der Leyen. Een nieuwe deadline is er voorlopig niet.