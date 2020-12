Corona-uitbraak in woonzorgcentrum na bezoek van hulp-sint: hoe kan dat?

"Het zou ook kunnen te maken hebben met een gebrek aan ventilatie in het woonzorgcentrum. Bij zo'n uitbraak kan dat bijna niet anders", zegt Van Ranst. "Die piste zou ook onderzocht moeten worden."

Op dit moment wordt er volgens Van Ranst onvoldoende gecontroleerd hoe het gesteld is met de ventilatie in woonzorgcentra. Hij vermoedt ook dat er nu in veel woonzorgcentra minder snel een raam zal worden opengezet, omdat de verwarming opstaat.



"Ik zou alle woonzorgcentra aanraden om te investeren in een CO2-meter, zodat ze kunnen controleren of er voldoende verluchting is in de gemeenschappelijke ruimtes", zegt hij. Een externe controleur sturen, ligt moeilijker, "want die zou dan net als de hulp-sint in alle ruimtes en kamers moeten komen."