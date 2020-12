"Drunk" van Thomas Vinterberg is grote slokop op European Film Award

De 55-jarige Deen Mikkelsen won het in de categorie beste acteur van Viggo Mortensen in -zijn regiedebuut- "Falling", Bartosz Bielenia in "Corpus Christi", Luca Marinelli in "Martin Eden", Goran Bogdan in "Father" en Elio Germano in "Hidden away".

De ceremonie van de 33e European Film Awards had eigenlijk in Reykjavik moeten plaatsvinden, maar werd uiteindelijk gisterenavond zonder publiek gestreamd vanuit Berlijn, de zetel van de European Film Academy. Vanuit het Futurium in Berlijn werden ook nog de prijzen uitgereikt voor ­beste documentaire en ­actrice. Die laatste prijs ging naar Paula Beer voor haar rol in "Undine" en die voor documentaire was voor Alexander Nanau voor "Collective".