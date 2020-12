Duitsland gaat opnieuw in volledige lockdown vanaf woensdag tot en met 10 januari

Enkele dagen geleden had kanselier Merkel in een emotionele toespraak tot de Bondsdag, het federale parlement in Berlijn, haar landgenoten opgeroepen om sociale contacten in te perken. Meer dan 590 overlijdens door het coronavirus per dag is onaanvaardbaar, zei ze toen. Merkel liet toen al merken dat ze strengere maatregelen wilde invoeren om de verspreiding van het virus in te dijken.