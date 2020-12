Honderden schoolkinderen ontvoerd door bandieten in noorden van Nigeria

Katsina is de thuisstaat van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari en heeft zwaar te lijden onder criminaliteit. Buhari heeft beloofd om de veiligheid van de scholen te verbeteren, maar dat is dus niet gelukt.

De zaak doet denken aan de ontvoering van honderden schoolmeisjes enkele jaren geleden. Die werden ontvoerd door de moslimterreurgroep Boko Haram in het noordoosten van Nigeria. Na jaren zijn een groot deel van die meisjes opnieuw terecht. Anderen waren inmiddels getrouwd met terroristen en wilden bij hun gezin blijven.

Nigeria is met 200 miljoen mensen het meest bevolkte land in Afrika en een groot olieproducent. Het land wordt echter geteisterd door corruptie en spanningen tussen de verschillende etnische en religieuze groepen. In het noorden van het land is de terreurgroep Boko Haram actief.