Kinderrechtencommissaris over wantoestanden in kinderopvang: "Ik hoop dat dit een wake-up call is"

De kinderrechtencommissaris erkent dit probleem: “We vragen om meer te letten op die ratio en te gaan richting 4 of maximum 6 kinderen per begeleider. Acht kinderen per begeleider dat is gewoon een gevaarlijke situatie.” Wat de klachten zelf betreft hoopt Vrijens dat er ook gekeken wordt naar de meldingen die op dit moment hangende zijn en dat Kind en Gezin nagaat of ze daar niet te laks zijn. Sofie Smets verwacht ook meer van het agentschap: “Het is erg dat een instantie die ons eigenlijk zou moeten steunen, nu zwijgt en ons in de steek laat.”