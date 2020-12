Brusselse politie onderschept lockdownfeest met meer dan 100 mensen in Laken: "Er was zelfs een shuttlebus"

Ook in Antwerpen waren enkele lockdownfeestjes. Twee feesten met zo'n 20 personen zijn er ontdekt in Deurne. "Opvallend, bij de twee feesten waren enkel vrouwen aanwezig", zegt politiewoordvoerder van Antwerpen Willem Migom. "Eén van de feesten was in een afgesloten café dat zorgvuldig was afgeplakt. Maar na een tip zijn we er binnengevallen. Daar ontdekten we in totaal 18 dames", aldus de woordvoerder. In Leuven en Gent bleef het volgens de politie daar opvallend rustig. In Gent werden wel enkele samenscholingen binnenshuis ontdekt. Het gaat om gezinnen die méér personen hebben ontvangen in hun huis dan mag.